Смартфон Xiaomi Mi 10 5G получит квадрокамеру и SoC Snapdragon 865

В преддверии анонса флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, в сеть уже был слит перечень характеристик этой модели. Если подобные данные окажутся правдой, то скорее всего смартфон не будет пользоваться большим спросом, пока на рынке будет Redmi K30 5G. Все потому, что характеристики у смартфонов очень схожи.

Итак, по версии источника гаджет оснастится 6,57-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой 90 Гц, SoC Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, 256/512 ГБ встроенной памяти, батареей на 4500 мАч, поддержкой беспроводной 40-Вт зарядки, модулем бесконтактных платежей NFC, двудиапазонным GPS и Android 10. Что на счет камер, то смартфон получит квадрокамеру модулями на 64, 12, 8 и 2 Мп, селфи-камерой на 32 и 8 Мп. Масса новинки 204 г, а габариты составляют 162,3 x 75,1 x 8,9 мм. За вариант памяти 12/256 ГБ просят $670.