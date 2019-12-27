Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro будет заряжаться за 35 минут

Китайский инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10 Pro, который будет представлен в первом квартале следующего года. Если верить источнику, Xiaomi Mi 10 Pro сможет полностью заряжаться примерно за 35 минут. При этом ёмкость аккумуляторной батареи в нем составит не менее 4500 мАч. Эту информацию уже подтвердил один из боссов Xiaomi Ван Тенг.

Также сообщается, что быстрая беспроводная зарядка Xiaomi Mi Charge Turbo мощностью 50 Вт выйдет только во второй половине следующего года, поскольку разработчики столкнулись с проблемами. Ну а пока пользователи Xiaomi могут обратить внимание беспроводную зарядку Xiaomi Mi Charge Turbo мощностью 30 Вт.