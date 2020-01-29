Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro обнаружили в MIUI 11

2020-01-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 10 Pro; [27]
Участники сообщества XDA Developers поделились сведения о флагманских смартфонах Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, которые еще не были представлены официально. Оказалось, что в коде свежего обновления фирменной оболочки MIUI 11 имеются кодовые названия грядущих новинок: M2001J2C и M2001J1C. Отметим, что последний был сертифицирован китайским регулятором 3С еще в ноябре прошлого года. Тогда было указано, что аппарат получит поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Стало быть, сегодняшняя находка подтверждает эти сведения.


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