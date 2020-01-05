Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит 108-Мп основную камеру

Сетевые инсайдеры поделились новой порцией подробностей о флагманских смартфонах Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, который анонсируют уже скоро. Утверждается, что старшая модель получит основную камеру с главным датчиком разрешением 108 Мп, а стандартная – 64 Мп. Также базовая модель получит дополнительные модули на 20, 12 и 5 Мп, SoC Qualcomm Snapdragon 865, 6,5-дюймовый OLED дисплей с частотой 90 Гц, поддержку 40-Вт зарядки, 30-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядки. Xiaomi Mi 10 Pro получит поддержку 66-Вт проводной зарядки и 40-Вт беспроводной зарядки.