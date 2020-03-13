Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит доступную версию

2020-03-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 10 Pro; [178]
Известный искатель утечек Мукул Шарма поделился информацией о новой версии смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, которая засветилась в базе данных китайского регулятора TENAA. Новый вариант получит 6 ГБ оперативной памяти. Ранее смартфон был доступен только в версиях с 8 ГБ ОЗУ.

Напомним, что новинка оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Pro
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