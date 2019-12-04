Смартфон Xiaomi Mi 10 одним из первых получит SoC Snapdragon 865

Как и ожидалось, сегодня компания Qualcomm представила свою новую топовую платформу Snapdragon 865. После этого некоторые крупные производители объявили, что новый процессор станет аппаратной основой их новых флагманов. В числе таких компаний выступила Xiaomi. По словам одного из боссов компании Бин Лина, флагманский смартфон Mi 10 станет одной из первых моделей на Snapdragon 865. Более того, Xiaomi Mi 10 станет первым китайским смартфонов на Snapdragon 865. Первым же смартфонов на рынке с новым процессором Qualcomm по традиции должен стать грядущий флагман Samsung Galaxy S.