Смартфон Xiaomi Mi 10 подешевеет в Китае до 530 долларов

Компания Xiaomi объявила о скором начале крупной распродажи, в ходе которой можно будет купить со скидкой смартфон Xiaomi Mi 10. Уже с 1 июня цена на флагман опустится с 573 до 530 долларов. Стоит отметить, что это первое снижение цены на Xiaomi Mi 10, который был представлен в феврале этого года. Кстати, вчера флагман представили в России, где за него попросят 69 990 рублей.

Напомним, что перед нами смартфон, который оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10
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