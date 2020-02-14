Смартфон Xiaomi Mi 10 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт розничным продажам флагманского смартфона Xiaomi Mi 10. Базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 573 доллара. Это намного больше 430 долларов, с которых стартовал в прошлом году Xiaomi Mi 9. Напомним, что новый флагман Xiaomi оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.