Смартфон Xiaomi Mi 10 получит 48-Вт зарядку

В сеть утекла очередная порция подробностей о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит быструю зарядку мощностью 48 Вт, в то время как старшая модель Xiaomi Mi 10 Pro сможет похвастаться поддержкой зарядки на 65 Вт. При этом младшую модель оснастят аккумулятором на 4800 мАч, а старшую – на 4500 мАч. Оба смартфона также получат топовый чипсет Snapdragon 865 и квадрокамеру с главным датчиком разрешением 108 Мп. Презентация Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro должна пройти 10 февраля.