Смартфон Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5

Один из боссов компании Xiaomi Лу Вейбинг еще в начале декабря объявил, что уже в первом квартале 2020 года в продаже появятся смартфоны с оперативной памятью LPDDR5. Как сообщает китайский информатор Digital Chat Station, речь идет о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10 Pro, который получит не только оперативную память LPDDR5, но и дисплей с разрешением FullHD+ и соотношением сторон 20:9. При этом оперативная память LPDDR5 может появиться и в стандартной модели Xiaomi Mi 10. Официальный дебют новых флагманов Xiaomi ожидается в феврале следующего года.