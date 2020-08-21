Смартфон Xiaomi Mi 10 получит поддержку MEMC

Сетевые источники сообщают о том, что смартфоны серии Xiaomi Mi 10 имеют поддержку технологии MEMC, которая еще не доступна пользователям. Уже в следующем обновлении китайский производитель активирует соответствующую функцию. Напомним, что MEMC представляет собой динамическую компенсацию изображения, делая картинку плавнее, а детали изображения – четче.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.