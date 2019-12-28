Смартфон Xiaomi Mi 10 получит врезанную в экран фронтальную камеру

2019-12-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 10 ; [118]
Как известно, смартфон Redmi К30 стал первым смартфоном с врезанной в дисплей камерой не только в ассортименте Redmi, но и Xiaomi. Если верить китайскому информатору Digital Chat Station, флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 тоже получит одинарную фронтальную камеру, врезанную в дисплей. Если в Redmi K30 модуль расположен в правом верхнем углу, то в Xiaomi Mi 10 он найдет свое место в левом углу. Также сообщается, что грядущий флагман будет оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Официальная презентация Xiaomi Mi 10 ожидается в середине февраля следующего года.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10
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