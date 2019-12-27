Смартфон Xiaomi Mi 10 выйдет в нескольких версиях

Во время официальной презентации топовой однокристальной системы Snapdragon 865 стало известно, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 будет построен на этой платформе. Согласно последним данным, Mi 10 станет полноценной линейкой, в которую войдут как минимум модели Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite. Последний, очевидно, должен получить более простой процессор. Также старшие модели могут выйти в версиях с поддержкой 5G. Наконец, источник сообщает о том, что Mi 10 Pro сможет похвастаться поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт, а Mi 10 – зарядки мощность 30 Вт. Официальный анонс смартфонов ожидается в начале следующего года.