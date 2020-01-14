Смартфон Xiaomi Mi 10 засветился на живых фото

Сетевые источники поделились первыми живыми фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, выход которого ожидается в феврале 2020 года. Отметим изогнутый по бокам дисплей, врезанную в экран фронтальную камеру в левом верхнем углу, вертикально ориентированную квадрокамеру, расположенную в левом верхнем углу тыльной панели и оболочку MIUI 11.0.2 на основе операционной системы Android 10. Напомним, что главными особенностями Xiaomi Mi 10 станут топовая платформа Qualcomm Snapdragon 865 и главный модуль основной камеры с датчиком изображения разрешением 108 Мп.