Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite показали на фото

Профильный ресурс Slashleaks поделился фотографиями смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, аппарат почти не отличается от флагмана Xiaomi Mi 11. Из отличий можно отметить плоский дисплей, в то время как у Xiaomi Mi 11 он немного изогнутый.

Что до характеристик, смартфону прочат восьмиядерную платформу Snapdragon 775G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4150 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC для бесконтактных платеже, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2, тройную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Также ожидается выход более простой версии Mi 11 Lite 4G на чипсете Snapdragon 720G.