Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite выходит в России

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфонов Xiaomi Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G, которые появятся в продаже уже завтра, 14 мая по цене в 31 и 38 тысяч рублей. Напомним, что смартфоны отличаются платформами – Qualcomm Snapdragon 780G 5G и Snapdragon 732G, а также фронтальной камерой на 20 Мп и 16 Мп соответственно.

Обе новинки характеризуются 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR+ и частотой обновления 90 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 (макро), аккумулятором ёмкостью 4250 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, толщиной корпуса всего 6,81 мм и массой 159 граммов, поддержкой Bluetooth 5.2 и WiFi 6E, а также предустановленной оболочкой MIUI 12 на базе ОС Android 10.