Смартфон Xiaomi Mi 11 получил важное обновление

Компания Xiaomi выпустила очередное обновление фирменной прошивки MIUI 12 для флагманского смартфона Mi 11. Прошивка имеет номер 12.0.17.0.RKBCNXM, а её размер составляет 143 МБ. Апдейт исправляет несколько довольно значительных проблем, вроде бесконечных перезагрузок при подключении фирменной зарядки на 65 Вт, шумов при выключенном дисплее, зависания приложений из-за неправильного распределения памяти и других.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 оснащается платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 со скоростью 6400 Мбит/с, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой Wi-Fi 6E, проводной зарядкой мощностью 60 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, стереодинамиками и тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).