Смартфон Xiaomi Mi 11T Pro получит пластиковый корпус

В сети появились подробности о смартфоне Xiaomi Mi 11T Pro, выход которого ожидается 23 сентября. Итак, устройству приписывают пластиковую заднюю панель и металлический каркас, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и 5-Мп модулем для макрофотографии, селфи-камеру разрешением 16 Мп, стереодинамики, поддержку NFC, AMOLED-дисплей кадровой частотой 120 Гц, батарею емкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на120 Вт и предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5. Ориентировочная цена смартфона, к сожалению, пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11T Pro
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