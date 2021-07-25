Смартфон Xiaomi Mi 11T не получит IPS-дисплей

В базе американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi Mi 11T Pro, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат построен на топовой платформе Snapdragon 888. Если верить источникам, стандартная модель Xiaomi Mi 11T получит менее производительные процессоры Snapdragon 870 или Snapdragon 860. Также утверждается, что обе модели оснастят до 12 ГБ оперативной памяти, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 70 Вт, многомодульными основными камерами и OLED-экранами, в то время как их предшественники Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro получили качественные IPS-дисплеи. Дата официальной презентации смартфонов пока не раскрывается.