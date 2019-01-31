Смартфон Xiaomi Mi 6 получил тёмную тему в обновлении MIUI 10

2019-01-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 6; [86]
Не так давно стала доступна китайская бета-версия прошивки MIUI 10, которая, в частности, принесла темную тему в смартфон Xiaomi Mi 6. Когда аналогичная функцию появится в глобальной версии прошивки, пока не сообщается. Отметим, что тёмная тема лучше всего проявляет себя в смартфонах с OLED-дисплеем, а вышедший в 2017 году Xiaomi Mi 6 получил IPS-панель.

Напомним, что смартфон оснащается 5,15-дюймовым Full HD-дисплеем, 8-Мп фронтальной камерой, 12-Мп двойной камерой с двухцветной вспышкой и четырехосевой оптической стабилизацией изображения, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев, встроенным в стекло, поддержкой NFC, портом USB Type-C, а также аккумулятором на 3350 мАч.

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