Смартфон Xiaomi Mi 8 SE получил Android 10

2019-10-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 8 SE; [92]
Недавно компания Xiaomi начала распространение стабильной китайской версии оболочки MIUI 11 для модели Xiaomi Mi 8 SE. Эта прошивка была основана на операционной системе Android 9. Сегодня же стало известно о выходе бета-версии MIUI 11 9.10.23, которая построена уже на Android 10. Таким образом, Mi 8 SE стал одним из немногих смартфонов китайского производителя на новой операционной системе. Помимо стандартных нововведений, апдейт включает и октябрьский патч безопасности Android. Что до глобальной версии, то пока она находится на стадии раннего тестирования.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 8 SE
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