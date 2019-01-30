Смартфон Xiaomi Mi 8 SE все же получит ночной режим, как у Mi Mix 3

В конце прошлого года компания Xiaomi объявила, что флагманский смартфон Mi 8 получит обновление с ночным режимом камеры Super Night Scene Mode и поддержку съёмки видео на скорости 960 к/с. Предполагалось, что эти особенности получат и Xiaomi Mi 8 SE, но этого так и не случилось. Сегодня президент Xiaomi Лин Бин заявил, что обновлению с ночным режимом для Xiaomi Mi 8 SE все же быть и случится это в феврале. Он добавил, что камеры Xiaomi Mi 8 SE можно сравнить по качеству с Mi 8, но их можно сделать еще лучше.

Напомним, что представленный в мае прошлого года «облегченный флагман» Xiaomi Mi 8 SE оснащается мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710, сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, 20-Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 3120 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.