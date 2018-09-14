Смартфон Xiaomi Mi 8 Youth показали на видео

2018-09-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 8 Youth; [53]
Компания Xiaomi решила подогреть интерес к смартфону Mi 8 Youth, выпустив два тизер-ролика. Видео демонстрирует необычное градиентное исполнение задней панели, которое переливается синим и розовым цветом. По данным TENAA, аппарат получит 6,26 дюймовый дисплей с разрешением 1080:2280 пикселей, сдвоенную камеру с основным модулем на 12 Мп, фронтальную камеру на 24 Мп, чипсет Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3350 мАч, а также предустановленную операционную систему Android Oreo с оболочкой MIUI 9. Габариты устройства составят 156,4:75,8:7,5 мм, а вес – 169 граммов. Официальный анонс Xiaomi Mi 8 Youth состоится 19 сентября.


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