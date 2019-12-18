Смартфон Xiaomi Mi 8 начал получать стабильную MIUI 11 на Android 10

В прошлом месяце компания Xiaomi выпустила стабильную версию MIUI 11 для прошлогоднего флагмана Xiaomi Mi 8. Прошивка была построена на базе операционной системы Android 9 Pie. Тогда же стартовал бета-тест MIUI 11 на Android 10. Сегодня в сети появилась информация, что китайский производитель начал распространять стабильную версию MIUI 11 на Android 10 для владельцев Xiaomi Mi 8 из Китая. Предполагается, что в ближайшее время обновление будет доступно и для пользователей Xiaomi Mi 8 из других стран.