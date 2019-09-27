Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам флагмана Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является самым доступным смартфоном с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Младшая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 519 долларов, вариант на 12/256 ГБ памяти стоит 575 долларов, а топовая версия с 12/512 ГБ – 602 доллара.

Напомним, что новинка характеризуется топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855+, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, поддержкой сетей 5G, беспроводной зарядкой на 30-Вт и проводной зарядкой мощностью 45 Вт, аккумулятором на 4000 мАч, обратной беспроводной зарядкой на 10 Вт, тройной основной камерой с датчиками изображения на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп, громкими динамиками, а также улучшенным вибромотором.