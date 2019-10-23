Смартфон Xiaomi Mi 9 SE подешевел до 200 долларов

Компания Xiaomi снова снизила цену на облегченный флагман Xiaomi Mi 9 SE, который теперь в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти стоит 197 долларов. Но это справедливо лишь для китайского рынка. Напомним, что на выходе весной этого года аппарат стоил 297 долларов.

Xiaomi Mi 9 SE оснащается 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, который занимает 90,47% лицевой панели, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с 48 Мп датчиком Sony IMX586, 8 Мп и 13 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.