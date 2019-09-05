Смартфон Xiaomi Mi 9 SE снова подешевел

Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на «облегченный» флагман Mi 9 SE. Изначально аппарат стоил 297 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также 341 доллар за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Сегодня аппарат сбавил в цене 30 долларов. В результате его можно купить за 223 и 251 доллар, соответственно. Пока это касается китайского рынка, но в скором времени цены могут обновиться и на других рынках.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 SE оснащается 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, который занимает 90,47% лицевой панели, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с 48 Мп датчиком Sony IMX586, 8 Мп и 13 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.