Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России

Компания Xiaomi привезла в Россию смартфон Xiaomi Mi 9 SE, который является компактно и немного упрощенной версией флагмана Xiaomi Mi 9. Новинка оснащается 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, который занимает 90,47% лицевой панели, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с 48 Мп датчиком Sony IMX586, 8 Мп и 13 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10. Смартфон появится в продаже 23 мая по цене 24 990 рублей за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, а также 27 990 рублей за версию с 6/128 ГБ.