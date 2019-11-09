Смартфон Xiaomi Mi 9 подешевеет в рамках распродажи

Компания Xiaomi снизит цены на популярные смартфоны, в том числе и на Xiaomi Mi 9 в рамках распродажи 11.11", которую очень любят в Китае. Смартфон будет доступен по рекордно низкой цене - 19 990 рублей с промо-кодом BIGSALE11 за версию на 6/64 ГБ.

Напомним, что смартфон оснащен 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Qualcomm Snapdragon 855, оперативной памятью LPDDR4X, флэш-памятью с модулями UFS 2.1, тройной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 3300 мАч, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт.