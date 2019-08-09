Смартфон Xiaomi Mi 9 получил бета-версию Android 10 Q

2019-08-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 9; [18]
Компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI на основе последней бета-версии Android 10 Q для смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro. Из нововведений отметим новый визуальный стиль панели уведомлений, оптимизированную страницу перехода после длительного нажатия, а также исправленные проблемы с исчезающим таймером, иконкой камеры и экраном блокировки. Релиз стабильной финальной версии Android 10 Q должен состояться до конца августа. Когда соответствующую прошивку выпустят разработчики MIUI, пока не сообщается.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, оперативной памятью LPDDR4X, флэш-памятью с модулями UFS 2.1, тройной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 3300 мАч, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт.

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