Смартфон Xiaomi Mi 9 получил свежую стабильную версию MIUI 10

Компания Xiaomi начала распространение свежей стабильной версии прошивки MIUI 10 под номером MIUI V10.2.25.0.PFACNXM для флагманского смартфона Mi 9. Обновление, которое весит 260 МБ, добавляет возможность изменения формы выреза под фронтальную камеру, меняет яркость иконки отпечатка пальца в темное время, исправляет различные ошибки и в целом оптимизирует работу операционной системы.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает 90,7% площади фронтальной панели, корпусом толщиной 7,61 мм и массой 173 грамма, встроенным под экран оптическим сканером отпечатков пальцев пятого поколения, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и использованием лазерного голографического процесса с двойным цветовым покрытием в окраске корпуса.

Также аппарат получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, оперативную память LPDDR4X, флэш-память модулями UFS 2.1, тройную основную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальную камеру на 24 Мп, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт.