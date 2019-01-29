Смартфон Xiaomi Mi 9 получит быструю зарядку мощностью 27 Вт

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 9, который еще не был представлен официально. По данным регулятора, аппарат получит поддержку быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Ранее глава Xiaomi Лей Цзунь заявлял, что Mi 9 сможет похвастаться не только продвинутой быстрой зарядкой, но и поддержкой беспроводной зарядки в улучшенном варианте.

По предварительным данным, новый флагман Xiaomi получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, тройную камеру, 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, топовый чипсет Snapdragon 855 и как минимум 6 ГБ ОЗУ. Выход XIaomi Mi 9 ожидается в феврале.