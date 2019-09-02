Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro оценен в 34 тысячи рублей

2019-09-02, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 9T Pro; [88]
Компания Xiaomi поделилась подробностями о российском релизе смартфона Mi 9T Pro, который уже давно продается в Китае под названием Redmi K20 Pro. Итак, аппарат появится в продаже 6 сентября за 33 990 рублей в варианте с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Смартфон будет доступен в «Огненно Красной», «Льдисто Синей», «Графитово Черной» и «Белой» расцветках.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 9T Pro
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