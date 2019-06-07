Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro засветился в бенчмарке

2019-06-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 9T Pro; [90]
Авторитетный искатель утечек Судханшу Амбхоре поделился результатами тестирования флагманского смартфона Xiaomi Mi 9T Pro в бенчмарке Geekbench. Напомним, что Xiaomi Mi 9T Pro является переименованной копией Redmi K20 Pro для международной продажи. В одноядерном тестировании смартфон набрал 3453 балла, а при использовании всех ядер – 10363 балла.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.

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