Смартфон Xiaomi Mi 9T вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Xiaomi Mi 9T, который известен в Китае под названием Redmi K20. Новинка оценена в 25 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также в 28 990 рублей за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что Xiaomi Mi9T оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 730, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным 48-Мп датчиком Sony IMX582, 13 Мп и 8 Мп вспомогательными модулями, разъемами USB-C и 3,5 мм, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.