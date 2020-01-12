Смартфон Xiaomi Mi A2 обновился до Android 10

Компания Xiaomi начала распространение обновления до самой актуальной версии операционной системы Android 10 для смартфона Xiaomi Mi A2. Помимо всех нововведений прошивка привносит и январский патч безопасности. Напомним, что Xiaomi Mi A2 был выпущен в июле позапрошлого года в рамках программы Android One. Аппарат оснащался предустановленной операционной системой Android без фирменной оболочки MIUI. Тогда аппарат поставлялся с операционной системой Android 8.1 Oreo, а в ноябре 2018 года обновился до Android 9 Pie.