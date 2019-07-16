Смартфон Xiaomi Mi A3 получит 4 Гб ОЗУ и батарею на 4000 мАч

В сети появились характеристики и фото нового смартфона под названием Xiaomi Mi A3. Разрешение устройства составит 2240 на 1080 пикселей и размер диагонали 6,08 дюйма. В основе аппарата ляжет 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 665 состоящий из 4 ГБ оперативной и флэш-носителя на 64 ГБ/128 ГБ. Лицевая камера получит датчик изображения на 32 МП, а тыльная камера будет состоять из трех модулей. За питание будет отвечать батарея на 4000 мАч. Сообщается, что в рознице смартфон появится в течение месяца.