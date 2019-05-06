Смартфон Xiaomi Mi A3 получит чипсет Qualcomm серии Snapdragon 700

Главный редактор авторитетного издания XDA Developers Мишаал Рахман поделился подробностями о смартфонах Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite, которые будут выпущены в рамках программы Android One. По словам источника, смартфоны получат мощный процессор Qualcomm серии Snapdragon 700. Который из двух, Snapdragon 710 или 712, не сообщается, но ведь есть еще новенький Snapdragon 730, который бы вполне подошел старшей модели. Также Рахман сообщил о том, что новый флагманский смартфон Xiaomi получит подэкранный сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, тройную основную камеру, одинарную фронтальную камеру, поддержку беспроводной зарядки и процессор Qualcomm Snapdragon 855 с возможностью разгона графического процессора Adreno 640 до 810 МГц.