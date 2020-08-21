Смартфон Xiaomi Mi CC10 получит SoC Snapdragon 775G

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi с кодовым наименованием Xiaomi Cas. Предполагается, что речь идет модели Xiaomi Mi CC10 Pro. Устройство оснащается предустановленной операционной системой Android 10, топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 865 и 8 ГБ оперативной памяти. В однопоточном тесте аппарат набрал 674 балла, а в многоядерном – 2880 баллов.

Согласно предыдущим слухам, смартфон также получит гиперболоидный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, быструю зарядку мощностью 100 Вт и основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп. Что до Xiaomi Mi CC10, то ему приписывают процессор Snapdragon 775G.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi CC10
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