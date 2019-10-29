Смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro окажется довольно дорогим

2019-10-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi CC9 Pro ; [104]
Если вы ждали, что смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro окажется недорогим, то вас ждет разочарование. Если верить китайским источникам, цена базовой версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составит 425 долларов. По меркам Xiaomi это очень высокий ценник, но он вполне объясним. Во-первых, пентакамера с главным датчиком разрешением 108 Мп. Во-вторых, дисплей, загнутый на две кромки. Именно эти два параметра сильно повлияют на итоговую цену. Напомним, что официальная презентация Xiaomi Mi CC9 Pro состоится уже 5 ноября.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi CC9 Pro
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