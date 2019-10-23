Смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro получит 108 Мп камеру и зарядку на 20 Вт

Китайский регулятор 3C сертифицировал смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, официальный выход которого запланирован на 24 октября. В частности, регулятор подтвердил поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Смартфону также прочат восьмиядерный процессор Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, 6,4-дюймовый AMOLED дисплей с подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, а также дополнительными датчиками на 13 и 8 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, аккумулятор на 4000 мАч и предустановленную прошивку MIUI 11 на основе Android 10. Ориентировочная цена смартфона составляет 365 долларов.