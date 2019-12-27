Смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с 108-Мп камерой подешевел

Смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, который был представлен в ноябре, подешевел c $499 до $457 в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Также в наличии имеются версии на 6/128 и 8/128 ГБ памяти за $339 и $442 соответственно.

Аппарат оснащен 6,47-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пентакамерой с основным модулем на 108 Мп, 8-нм процессором Snapdragon 730G, подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 5260 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30-Вт и предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой MIUI 11.