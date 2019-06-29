Смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для предварительного заказа

Компания Xiaomi открыла прием предзаказов на смартфоны линейки Xiaomi Mi CC9, которые еще не были представлены официально. Для оформления заказа нужно заплатить 15 долларов, а остальную сумму доплатить после официального анонса. Также было объявлено о том, что смартфоны Xiaomi Mi CC9 получат обновленную систему анимированных аватаров Mimoji со 165 лицами, прическами и аксессуарами.

По данным китайского регулятора TENAA, Xiaomi Mi CC9 получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, чипсет Snapdragon 730, 4-8 ГБ оперативной и 64-256 ГБ флеш-памяти, тройную камеру с главным датчиком на 48 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, а также аккумулятор на 3940 мАч. Официальный анонс состоится уже 2 июля.