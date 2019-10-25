Смартфон Xiaomi Mi CC9e предлагают за 169 долларов

Компания Xiaomi готовит к выпуску новую версию смартфона Xiaomi Mi CC9e, который был представлен в июле этого года. Вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти появится в продаже 1 ноября по цене в 198 долларов, однако в рамках предзаказа он предлагается за 169 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,01-дюймовым Samsung AMOLED дисплеем с разрешением 1560:720 пикселей, 8-ядерным процессором Snapdragon 665, тройной камерой на 48, 8 и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 4035 мАч, быстрой зарядкой на 18 Вт и портом USB-C.