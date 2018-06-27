Сетевые источники сообщили о том, что смартфон Xiaomi Mi Max 3 будет стоить 260 долларов. По последним данным, аппарат получит старшую версию Mi Max 3 Pro, которую оснастят однокристальной платформой Snapdragon 710, аккумулятором на 5400 мАч, 6,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, стереофоническими громкоговорителями, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенной камерой, одна из которых будет полагаться на 12 Мп датчик Sony IMX363. Официальный анонс смартфонов ожидается уже 3 июля.