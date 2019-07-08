Смартфон Xiaomi Mi Max 3 подешевел до 175 долларов

Недавно компания Xiaomi официально объявила о том, что она закрывает линейку огромных смартфонов Mi Max. Последней моделью линейки является Mi Max 3, который, как оказалось, подешевел до рекордной отметки. Если на старте продаж смартфон предлагали за 245 долларов, то теперь его можно купить за 175 долларов. Речь идет о крупной торговой площадке JD.com и версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что Xiaomi Mi Max 3 оснащается 6,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением FHD+ (2160:1080 пикселей), занимающим 85,19% передней панели, чипсетом Snapdragon 636, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп (обе с поддержкой технологий ИИ), сканером отпечатков пальцев, портом USB-C, 3,5 мм аудиоразъемом и аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Аппарат выпускается в двух версиях: с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.