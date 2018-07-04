Смартфон Xiaomi Mi Max 3 получит 3,5-мм аудиоразъем

В сети появились качественные фото силиконового бампера для смартфона Xiaomi Mi Max 3, официальный анонс которого должен состояться уже на днях. Судя по вырезам, аппарат получит вертикально ориентированную сдвоенную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, 3,5 мм аудиоразъем и USB-C разъем.

По предварительным данным, смартфон Xiaomi Mi Max 3 Pro оснастят новой однокристальной платформой Snapdragon 710, аккумулятором на 5400 мАч, 6,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, стереофоническими громкоговорителями, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенной камерой, одна из которых будет полагаться на 12 Мп датчик Sony IMX363. Модель Mi Max 3 будет отличаться менее производительным процессором Snapdragon 636.