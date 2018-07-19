Смартфон Xiaomi Mi Max 3 представлен официально

Компания Xiaomi сегодня официально представила смартфон Mi Max 3, внешний вид и большая часть характеристик которого были подтверждены заранее. Итак, аппарат оснастили 6,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением FHD+ (2160:1080 пикселей), занимающим 85,19% передней панели, чипсетом Snapdragon 636, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп (обе с поддержкой технологий ИИ), сканером отпечатков пальцев, портом USB-C, 3,5 мм аудиоразъемом, аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 и предустановленной Android 8.1 Oreo с последней версией MIUI. Аппарат выйдет в двух версиях: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Продажи смартфона Китая стартуют уже 20 июля по цене 250 и 300 долларов в зависимости от версии.