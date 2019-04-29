Смартфон Xiaomi Mi Max 4 может получить аккумулятор на 5800 мАч

На прошлой неделе появилась информация о том, что компания Xiaomi готовит к выходу смартфон на новом мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 730. Источник ресурса Igeekphone.com утверждает, что речь идет о модели с огромным экраном Mi Max 4. Смартфону также приписывают 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 7- или 7,2-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, подэкранный сканер отпечатков пальцев, фронтальную камеру на 12 Мп, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 16 Мп, 12 Мп и 8 Мп с оптической стабилизацией изображения (которой нет, например, у флагмана Mi9) и фазовым автофокусом, аккумулятор на 5800 мАч с поддержкой быстрой подзарядки и предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie.