Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 обновился до Android 9.0 Pie

Как и было обещано, компания Xiaomi обновила до Android 9.0 Pie смартфон Mi Mix 2, который вышел в 2017 году с Android Android 7.1 Nougat на борту. Обновление MIUI 10.4.1 весит 1,7 ГБ, и помимо свежего фирменного интерфейса на базе Android 9.0 Pie содержит июньский патч безопасности.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2 оснащается керамическим корпусом с золоченой отделкой основной камеры, 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), 12-Мп основной камерой на сенсоре Sony IMX386, 5 Мп камерой для селфи, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятором на 3400 мАч с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0.